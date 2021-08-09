Ульяновск, 9 августа, 2021, 07:32 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжают регистрировать лесные пожары. Крупное возгорание произошло под Ульяновском, причиной которого стал непотушенный костёр, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства природы и цикличной экономики.

Mpr73.ru Противопожарные мероприятия в Ульяновской области

Возгорание произошло вечером 7 августа на территории Ульяновского лесничества. По данным ведомства, загорелись бывшие совхозные земли имени Матросова, общая площадь возгорания составила 6,8 гектара. Пожар потушили 8 августа в 09:00.

«Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём местного населения. Место отдыха с непотушенным костром зафиксировано», — приводят в ведомстве слова исполняющей обязанности министра Гульнары Рахматулиной.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 6 августа, с начала пожароопасного сезона в Ульяновской области ликвидировано 79 лесных пожаров общей площадью 317,14 гектара. В их тушении участвовали 1135 человек и задействованы 425 единиц техники.