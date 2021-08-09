Рим, 9 августа, 2021, 07:29 — ИА Регнум. В европейском бюро ОБСЕ отказались направить своих наблюдателей из-за требования привести их число в соответствие с противоэпидемическими мерами.

ИА REGNUM Выборы

«Дальнейшие заявления, оценки и комментарии Бюро, которое осознано самоустранилось от участия в наблюдении заходом голосования, по поводу избирательного процесса, «не будут заслуживать внимания и приниматься в расчёт», — заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Олег Гаврилов

«Не секрет, что ОБСЕ уделяет особое внимание выборам в постсоветских странах, закрывая глаза на электоральные проблемы в США и Западной Европе. Следуя этой логике, они собирались отправить 500 наблюдателей на выборы в российский парламент в сентябре этого года (сравните это с 30 людьми для США). Когда их попросили сократить это число из-за эпидемиологических условий, они быстро ответили, что больше не будут развертывать миссию, ссылаясь на некоторые внутренние правила и процедуры. Разве их не волнует здоровье своих наблюдателей и россиян? Или они просто нашли вескую причину заявить о нелегитимности выборов в России, не имея возможности представить реальные доказательства этого?» — отмечает директор академии «Santa Croce», посол ЮНЕСКО по делам детей и мира Аллесандро Сваб (AlessandroSvab) (Италия).

«Наш мир меняется очень быстро, но что-то остается неизменным. Я говорю о попытках некоторых европейских организаций сформировать образ России как злой недемократической страны. В данном случае я имею в виду ОБСЕ. Согласно договоренности между Россией и ОБСЕ, эта организация всегда направляет своих наблюдателей для мониторинга процесса выборов — является ли он прозрачным и демократичным или нет. Следует принять во внимание кое-что очень важное: было много свидетельств предвзятого статуса ОБСЕ. Но в любом случае Россия всегда приглашает наблюдателей от этой организации. В настоящее время из-за коронавирусных ограничений Россия не может пригласить столько иностранных наблюдателей, поэтому этот корпус наблюдателей должен был быть сокращен. Не отменен, а сокращен. И я думаю, что сейчас, в это непростое время, ОБСЕ должна принять эти требования. Потому что весь мир противостоит коронавирусу, а в странах Европы самое большое количество заболевших. Но ОБСЕ решила использовать эту ситуацию в своих политических целях. Наблюдательную миссию решили вообще не посылать. Потому что, по их мнению, такое небольшое количество наблюдателей не сможет полностью проконтролировать процесс голосования. Все мы понимаем, что это неправда. На президентских выборах в США присутствовало всего 30 международных наблюдателей. И мы помним, сколько скандалов было во время и после выборов. Я считаю, что это лучшее свидетельство того, что ОБСЕ является небеспристрастной организацией», — считает президент Ассоциации развития сотрудничества «Сицилия-Россия» Марко Маркезе (MarcoMarchese) (Италия).

Читайте также: Посол России в США раскритиковал заявление Госдепа о наблюдателях ОБСЕ