Москва, 9 августа, 2021, 07:27 — ИА Регнум. Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале назвал правильными и логичными слова министра обороны Сергея Шойгу о строительстве новых городов в Сибири:

Ратнер Герман Львович. Сибирь

«Сегодня все обсуждают слова С. Шойгу. Правильные и логичные. И что не так? Оглянитесь на 150 лет назад. Хабаровск, Владивосток, Новосибирск, Благовещенск. Тоже всё началось с принятия решения. Ну да, в основном во времена Александра Второго. Самодержавие и всё такое. Из более позднего есть ещё и Комсомольск-на-Амуре. Но именно так: сначала было слово, потом дело. Это не старорусские города с многовековой историей. Сейчас слово сказано. Может, оно имеет шанс войти в историю?!».

Напомним, ранее о том, что предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу о строительстве нескольких крупных городов-агломераций в Сибири — это огромный, амбициозный проект, который в состоянии оказать на регион не только психологическое, но и экономическое огромное воздействие, сообщила политолог Анна Фёдорова.

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