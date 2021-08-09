Ульяновск, 9 августа, 2021, 07:24 — ИА Регнум. В Ульяновской области выделяют дополнительные средства на тестирование на наличие новой коронавирусной. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

В рамках новой редакции регионального бюджета дополнительно для проведения тестирований на COVID-19 выделяется 39,4 млн рублей. Всего в отрасль здравоохранения направят ещё 1,5 млн рублей, в том числе поступления из федеральной казны.

По данным управления Роспотребнадзора, в Ульяновской области с начала пандемии проведено 1 074 343 лабораторных исследования на наличие новой коронавирусной инфекции в отношении 1 030 244 человек.

В настоящее время в регионе под медицинским наблюдением остаётся 15 161 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России сделал более 169 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе за 7 августа проведено 152 тыс. тестов. Под медицинским наблюдением остаются свыше 1,257 млн человек.