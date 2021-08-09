Москва, 9 августа, 2021, 07:16 — ИА Регнум. Межправительственные соглашения с Китаем, Южной Кореей, Францией и Италией об их участии в создании астрофизической космической обсерватории «Спектр-М» (проект «Миллиметрон») готовится подписать Россия. Об этом 9 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора Физического института РАН Ларису Лихачеву.

Иван Шилов ИА REGNUM Космическая Одиссея

По словам Лихачёвой, интерес к проекту «Миллиметрон» со стороны международного сообщества существенно вырос за последние два года. Специалист пояснила, что это связано как с успехами в создании обсерватории, так и с закрытием крупного зарубежного проекта SPICA, который конкурировал с «Миллиметроном».

"На данный момент проводится формализация сотрудничества с Китаем, Южной Кореей, Францией и Италией на государственном уровне, то есть готовятся к подписанию соответствующие межправительственные соглашения, где будет прописана конкретная роль каждой страны-участницы проекта на основе ранее достигнутых договоренностей», — уточнила Лихачёва.

Также предполагается, что в дальнейшем к проекту примкнут и другие страны-участницы.

Напомним, обсерватория «Спектр-М» (проект «Миллиметрон») будет работать в режиме связи с Землёй как крупнейший виртуальный радиотелескоп. С его помощью можно будет исследовать структуру чёрных дыр, пульсаров, ядер галактик, искать «кротовые норы» и самые ранние следы формирования Вселенной. Проект предполагается реализовать не ранее 2029 года. Аналогов проекта «Миллиметрон» не планируется ни в одной стране мира в ближайшие 15 лет.