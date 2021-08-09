Якутск, 9 августа, 2021, 07:30 — ИА Регнум. На станцию Нижний Бестях по железной дороге прибыла военная техника инженерной роты Минобороны РФ, которая будет использоваться на тушении пожаров республики. В том числе в регион привезли 10 бронетранспортёров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 августа в оперативном штабе Якутии.

Сайт Иркутской области Лесной пожар в Приангарье

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Всего инженерная рота Минобороны РФ передала в республику 17 единиц техники. Кроме бронетранспортёров это 3 автомобиля «Урал», два КамАЗа, два путепрокладчика «БАТ-М». помимо техники, в республику прибыли 128 человек, которые будут помогать тушить горящие леса. Технику и людей направят в Горный район Якутии, где огонь добрался до жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Бясь-Кюель Горного района Якутии сгорел 31 дом и 12 хозпостроек.