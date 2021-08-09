Ульяновск, 9 августа, 2021, 07:15 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжается рост выявляемых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным ведомства, 8 августа официально выявлено 272 носителя SARS-CoV-2. Напомним, что сутками ранее было лабораторно подтверждено 270 случаев заражения коронавирусом, до этого двое суток подряд — 268, ранее почти пять суток подряд регистрировалось по 265 случаев.

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 67 759 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 62 936 ковид-пациентов, 2045 человек умерли от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным (на 6 августа), в Ульяновской области вакцинированы более 280,5 тысяч человек, что превышает 47,1% от плана, из них завершили иммунизацию свыше 223 тыс. человек.