Озёрск, Челябинская область, 9 августа, 2021, 07:10 — ИА Регнум. В Озёрске Челябинской области гендиректор одной из фирм отдан под суд за неуплату налогов в размере более 30 млн рублей. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Следователи считают, что в 219 году он внёс в декларацию ложные сведения о вычетах по НДС и занизил сумму налога на прибыль. В итоге он избежал уплаты этой суммы.

На имущество обвиняемого наложен арест. Из него предстоит погашать задолженность перед бюджетами, образовавшуюся в результате совершения преступления.