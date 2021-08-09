Магадан, 9 августа, 2021, 07:07 — ИА Регнум. В Магаданской области продолжается масштабное благоустройство бухты Нагаева — уже началась подготовка к строительству парящего моста, подобного тому, что установлен в московском парке «Зарядье».

Парк «Зарядье». Москва

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«Мы так и зовем этот проект — «Зарядье». Мост соединит нынешний парк «Маяк» с обновленным пирсом. Уже идут подготовительные работы, создание площадки и закупка материала», — цитирует губернатора Колымы Сергея Носова «Магаданская правда».

Строительство моста станет частью программы благоустройства прилегающей территории, которая должна начаться в 2022 году.

Отмечается, что мост будет похож на московский: всего две опоры, в начале и в конце. Только магаданский будет S-образным, одним выступом к морю, другим — к суше. Выполнят объект из стекла и стали.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента открытия (с 2017 года) парк «Зарядье» посетили более 26 миллиона человек.