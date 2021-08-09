Нижний Тагил, Свердловская область, 9 августа, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Руководство Нижнего Тагила Свердловской области не собирается поднимать вопрос о повышении стоимости проезда в городском общественном транспорте. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Дарья Драй ИА REGNUM Валидатор

Чиновники напомнили изданию «КП-Екатеринбург», что вопросами регулирования тарифов на проезд в транспорте занимается Региональная энергетическая комиссия. Мэрия их не регулирует и в ближайшее время не собирается обращаться с такими инициативами.

Отметим, ранее в ряде СМИ прошла информация о якобы грядущем подорожании проезда. Сейчас в автобусах и трамваях он составляет 21 рубль.