Челябинск, 9 августа, 2021, 06:44 — ИА Регнум. В Челябинской области закончили расследование уголовного дела против бывшего заместителя главы отделения одного из структурных подразделений областного главка МВД. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Полицейские

Ему вменяют покушение на мошенничество, получение взятки и превышение полномочий. Следователи считают, что ещё до 2012 года этот гражданин получил взятку в виде недвижимости якобы за покровительство некоторым местным жителям, в частности, за их не привлечение к уголовной ответственности за экономические преступления. Кроме того, в ходе следствия обнаружили причастность силовика к покушению на хищение денег граждан.

Преступления выявили сотрудники ФСБ. Теперь уголовное дело уже направлено в суд.