Берлин, , 06:43 — REGNUM Работы по строительству газопровода «Северный поток — 2» находятся на финальной стадии и будут завершены в ближайшие недели. Об этом 8 августа рассказал посол РФ в Германии Сергей Нечаев в своём интервью газете «Известия».

Трубы для газопровода «Северный поток — 2» © Axel Schmidt. nord-stream2.com

Как пояснил дипломат, Россия исходит из того, что на сроки и темпы завершения строительства газопровода никак не повлияет германо-американская договоренность. При этом Нечаев уточнил, что США и Германия не заключали никакого официального соглашения, речь идёт о совместном заявлении, не имеющем силы юридически обязывающего документа. Для России данное соглашение никаких обязательств не несёт, РФ не принимала участия в его подготовке.

Напомним, соглашение по проекту «Северный поток — 2» было достигнуто между США и Германией 21 июля. Американская сторона оставила за собой право принять меры в случае, если Россия будет использовать газопровод «в качестве геополитического оружия в Европе». Немецкая сторона обязалась добиваться продления транзита российского газа по территории Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Германии предусмотрели вариант, когда Россия может начать использовать «Северный поток — 2» «как геополитическое оружие».

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