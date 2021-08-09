Новосибирск, 9 августа, 2021, 06:36 — ИА Регнум. Житель Новосибирска привлечён к административной ответственности за курение на борту самолёта. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ.

В самолёте

«В линейный отдел МВД России в аэропорту «Толмачёво» поступило сообщение от диспетчера аэропорта о том, что на борту воздушного судна, прибывающего из Санкт-Петербурга, один из пассажиров нарушил правила поведения во время перелёта. Сотрудники транспортной полиции установили, что 42-летний житель Новосибирской области в туалетной комнате лайнера курил табачное изделие», — уточнили в МВД РФ.

В отношении мужчины составлен протокол за «нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».