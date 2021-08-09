Благовещенск, 9 августа, 2021, 06:37 — ИА Регнум. В Амурской области формируют земельные участки для тех, чье жильё было повреждено наводнением. Земля будет предоставлена людям бесплатно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 августа в правительстве региона.

Dsns.gov.ua Паводок в Закарпатье

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Землю получат те, кому будут одобрены компенсации в связи с непригодностью их жилых домов для проживания после наводнения. Повреждённое жильё будет отчуждаться в муниципальную собственность.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сложной паводковой ситуации в Приамурье были вынуждены покинуть свои дома 457 человек, в том числе 210 детей. Большинство из них уехали к родственникам.