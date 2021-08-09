Магадан, 9 августа, 2021, 06:31 — ИА Регнум. В Магаданской области проживают около шести тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера: эвены, коряки, юкагиры, чуванцы, ительмены, камчадалы, чукчи и другие народы — Колыма отмечает 9 августа Международный день коренных народов мира, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Visitnao.ru Ненцы — коренной малочисленный народ Севера

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Губернатор Сергей Носов поздравил жителей с праздником:

«Магаданская область является одной из территорий страны, где с давних времен проживают народы, сумевшие сберечь и пронести через время великое духовное богатство, историческое и культурное наследие, которое и по сей день поражает своей яркой самобытностью и необычайной гармонией с окружающей природой. Невозможно представить Колыму без традиционных промыслов и образа жизни, уникальной культуры, языка, легенд и песен ее коренного населения. Искренне благодарю вас за активную позицию, участие в реализации важных социальных и культурных программ, желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и всего самого доброго».

Глава региона добавил, что для поддержки коренных малочисленных народов Севера на Колыме действует государственная программа. В 2021 году на её реализацию выделено 36,3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровского края 9 августа поздравили жителей с Международным днём коренных народов мира — почти 23 тыс. представителей коренных малочисленных народов живут в регионе.