Нью-Йорк, США, , 06:17 — REGNUM Решение подать в отставку приняла ближайшая помощница губернатора американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо Мелисса Дероза на фоне секс-скандала. Об этом 9 августа сообщает газета New York Post.

Эндрю Куомо (сс) Metropolitan Transportation Authority of the State of New York

Заявление об отставке Дероза написала после того, как прокуратура нашла свидетельства сексуальных домогательств к женщинам со стороны Куомо. Помощница губернатора Нью-Йорка выразила признательность «талантливым и целеустремлённым коллегам» в администрации штата» за возможность работать с ними.

Дероза призналась, что последние два года в её карьере были самыми тяжёлыми в психологическом и эмоциональном плане. Помощница Куомо отметила, что для неё было честью служить жителям Нью-Йорка в течение десяти лет.

New York Post не исключает, что отставка Мелиссы Дерозы может оказаться не единственной в администрации губернатора штата Нью-Йорк.

Напомним, 3 августа генеральный прокурор штата Летиция Джеймс опубликовала отчёт юристов, занимавшихся расследованием в отношении Куомо. По итогам расследования были подтверждены факты домогательств к 11 женщинам со стороны губернатора штата Нью-Йорк. После публикации ряд политиков, в том числе мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и президент США Джозеф Байден, обратились к Куомо с призывом уйти в отставку. Сам губернатор отвергает все обвинения в своё адрес.

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