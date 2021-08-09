Нью-Йорк, США, 9 августа 2021, 06:17 — REGNUM Решение подать в отставку приняла ближайшая помощница губернатора американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо Мелисса Дероза на фоне секс-скандала. Об этом 9 августа сообщает газета New York Post.
Заявление об отставке Дероза написала после того, как прокуратура нашла свидетельства сексуальных домогательств к женщинам со стороны Куомо. Помощница губернатора Нью-Йорка выразила признательность «талантливым и целеустремлённым коллегам» в администрации штата» за возможность работать с ними.
Дероза призналась, что последние два года в её карьере были самыми тяжёлыми в психологическом и эмоциональном плане. Помощница Куомо отметила, что для неё было честью служить жителям Нью-Йорка в течение десяти лет.
New York Post не исключает, что отставка Мелиссы Дерозы может оказаться не единственной в администрации губернатора штата Нью-Йорк.
Напомним, 3 августа генеральный прокурор штата Летиция Джеймс опубликовала отчёт юристов, занимавшихся расследованием в отношении Куомо. По итогам расследования были подтверждены факты домогательств к 11 женщинам со стороны губернатора штата Нью-Йорк. После публикации ряд политиков, в том числе мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и президент США Джозеф Байден, обратились к Куомо с призывом уйти в отставку. Сам губернатор отвергает все обвинения в своё адрес.
Читайте ранее в этом сюжете: Губернатору Куомо могут предъявить уголовные обвинения из-за секс-скандала