Благовещенск, 9 августа, 2021, 06:21 — ИА Регнум. В Свободненском районе Амурской области из-за сложной паводковой обстановки ввели режим ЧС. Уровень воды в реке Зея оценивается как неблагоприятный, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 августа в пресс-центре правительства региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM Паводок

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Подтоплены два дома и 12 приусадебных участков, невозможен проезд по дороге к селу Заган. Неблагоприятная отметка уровня воды превышена на 19 см, за сутки река поднялась на 21 см. По прогнозу синоптиков, 10−11 августа вода в Зее может подняться до 950−1050 см притом, что опасным считается уровень в 970 см.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белогорском районе Амурской области из-за наводнения действует режим ЧС. Из-за сложной паводковой ситуации в Приамурье были вынуждены покинуть свои дома 457 человек, в том числе 210 детей. Большинство из них уехали к родственникам.