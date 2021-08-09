Благовещенск, 9 августа, 2021, 06:02 — ИА Регнум. Из-за сложной паводковой ситуации в Приамурье были вынуждены покинуть свои дома 457 человек, в том числе 210 детей. Большинство из них уехали к родственникам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 августа в пресс-службе правительства Амурской области.

Дмитрий Зуйков Паводок

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В случае ухудшения ситуации на реках региона амурчан, которым придётся покидать свои дома, может стать гораздо больше. В области готов к развёртыванию 21 пункт временного размещения людей, они смогут вместить 944 человека.

Больше всего пострадали от наводнения город Белогорск и его окрестности, а также Селемджинский и Серышевский районы Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в пунктах временного размещения Амурской области находятся 73 человека, в том числе 28 детей.