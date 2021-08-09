Улан-Удэ, 9 августа, 2021, 05:59 — ИА Регнум. В Закаменском районе Бурятии восстановлено реверсивное движение на участке дороги, который пострадал из-за дождей. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ.

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Напомним, накануне утром, 8 августа, стало известно, что на 204 км региональной автодороги Р-440 (Гусиноозерск — Петропавловка — Закаменск) подмыло насыпь моста через реку Улекчин. Было перекрыто движения, выставлены посты ГИБДД, организовано оповещение населения.

«Для оценки ситуации в Закаменский и Джидинский районы выехала межведомственная рабочая группа под руководством главы Бурятии Алексея Цыденова. В составе группы вылетел заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Бурятия по гражданской обороне и защите населения Евгений Шангин, — уточнили в ведомстве. — По состоянию на 17:00 движение автотранспорта восстановлено по одной полосе. Произведена отсыпка 100 куб м скальной породы».