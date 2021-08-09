Токио, 9 августа, 2021, 05:52 — ИА Регнум. Акцию протеста, приуроченную к годовщине вступления СССР в войну против милитаристской Японии, проводят ультраправые активисты у посольства России в Токио. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба российского дипломатического представительства.

Margouyab Япония

Возле посольства России собралось несколько десятков человек, они выкрикивают ультраправые лозунги и разъезжают с имперскими флагами Японии по прилегающим к зданию посольства улицам. Акция проводится несмотря на плохую погоду, для защиты правопорядка к месту акции стянуты несколько сотен сотрудников полиции.

Периодически протестующие пытаются подойти к воротам здания российской дипмиссии и призывают «вернуть северные территории», так в Японии называют острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи, на которые японцы пытаются претендовать.

Подобные акции в Японии ультраправые активисты обычно организовывают 7 февраля — в так называемый «День северных территорий», и 9 августа, в день вступления СССР в войну с милитаристской Японией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российских граждан в Японии предупредили о запланированных антироссийских акциях.