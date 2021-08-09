Якутск, 9 августа, 2021, 05:55 — ИА Регнум. Из сёл Якутии, недалеко от которых горят леса, продолжают эвакуировать людей. Свои дома покинули жители сёл Фрунзе и Кобяконцы в Намском районе республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 августа в оперативном штабе региона.

Лесной пожар

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Из села Кобяконцы организованно вывезли 34 жителя. Село Фрунзе вынужденно покинули 62 человека, в том числе 38 детей. Огонь возле этих населённых пунктов тушат около 400 человек. Для борьбы с возгораниями задействован вертолёт с водосливным устройством и трактора.

Как сообщало ИА REGNUM, огонь горящих лесов Якутии добрался до села Бясь-Кюэль Горного района республики. Там сгорел 31 дом и 12 хозяйственных построек.