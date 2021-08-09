Челябинск, 9 августа, 2021, 05:43 — ИА Регнум. В Челябинскую область поступило ещё 68,4 тыс. вакцины «Спутник V». Об этом сообщает облминздрав.

Minzdrav-irkutsk.ru Вакцина «Спутник V»

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Сразу после этого препарат начали готовить к передаче в медицинские учреждения региона. Уже в ближайшее время челябинцы смогут привиться данной вакциной.

Как сообщало ИА REGNUM, также очередные партии препарата получили и некоторые другие регионы России. Напомним, в стране продолжается вакцинация от COVID-19.