Якутск, 9 августа, 2021, 05:31 — ИА Регнум. Львята возрастом 43 и 28 тысяч лет были найдены в Якутии, в вечной мерзлоте. Младший львёнок очень хорошо сохранился, сообщает CNN.

(сс) tpsdave Вечная мерзлота

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Как предполагается, животные погибли в оползне или упали в трещину в вечной мерзлоте. На момент смерти львятам было 1−2 месяца.

По словам профессора эволюционной генетики Лав Далена, львёнок, погибший 28 тыс. лет назад, женского пола. Маленькая пещерная львица сохранилась лучше всех из числа найденных животных ледникового периода. Её тело почти не повреждено, сохранились даже усы.

Как сообщало ИА REGNUM, шведские палеонтологи совместно с российскими коллегами изучают останки пещерного льва, жившего примерно 28 000 лет назад на территории современной сибирской Арктики. Об этом 6 августа сообщил телеканал CNN со ссылкой на научную публикацию.