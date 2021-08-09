Надеждинский район, Приморский край, 9 августа, 2021, 05:27 — ИА Регнум. В надеждинском районе Приморья 7 августа вблизи берега Углового залива села Прохладное предположительно молния убила мужчину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК РФ по региону 9 августа.

Abc.net.au Удары молний

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53-летний мужчина со своим сыном на резиновых лодках на расстоянии не более 10 метров друг от друга ловили медуз. В какой-то момент погода ухудшилась — пошёл сильный дождь с грозой и молнией.

По словам сына, он обернулся и увидел яркую вспышку рядом со стоящим в лодке отцом. После разряда молнии отец упал в воду. Сын оттащил тело без признаков жизни на берег и вызвал скорую помощь. Медики зафиксировали смерть мужчины.

Организована доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Увильды Челябинской области трёхэтажный частный дом загорелся после попадания молнии.