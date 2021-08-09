Уагадугу, 9 августа, 2021, 05:21 — ИА Регнум. 12 военнослужащих и сотрудников жандармерии стали жертвами нападения боевиков в Букина-Фасо. Об этом 9 августа сообщила местная радиостанция Radio Oméga.

TUBS Буркина Фасо

Нападение на силовиков произошло 8 августа на севере страны в провинции Суру. Жертвами атаки неизвестных вооружённых людей стали семь военнослужащих и пять жандармов.

Кроме того, сообщается о семерых пропавших без вести бойцах Сил обороны и безопасности Буркина-Фасо (DFS).

Ранее ИА REGNUM сообщало о 11 мирных жителях и 19 силовиках, погибших при нападении террористов в провинции Удалан в Буркина-Фасо.