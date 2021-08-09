Якутск, 9 августа, 2021, 05:14 — ИА Регнум. Жителям села Бясь-Кюель, оставшимся без жилья из-за пришедшего в населённый пункт лесного пожара, построят новые дома за счёт республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа сообщили в оперативном штабе региона.

Temvremenem.me Лесной пожар

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Пока в ближайшие дни людям будет выделена поддержка в размере 30 тыс. рублей. Позже погорельцы получат компенсации и за сгоревшее сено, и за уничтоженные хозпостройки. Также будут предоставлены выплаты за утраченное имущество. Сейчас люди находятся в пунктах временного размещения, их обеспечивают едой и товарами первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, огонь горящих лесов Якутии добрался до села Бясь-Кюэль Горного района республики. Там сгорел 31 дом и 12 хозяйственных построек.