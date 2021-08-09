Саратов, 9 августа, 2021, 04:53 — ИА Регнум. Как минимум 13 человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового автобуса в Саратовской области. Об этом 9 августа сообщил журналистам начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.

Kaatjem Авария

Авария произошла на федеральной трассе Р-22 в районе Калининска, опрокинулся рейсовый автобус с пассажирами, следовавший по маршруту Белгород — Саратов. Всего в автобусе находились 22 человека, из них два водителя.

В результате ДТП пострадали 13 человек, несовершеннолетних среди них нет. Из них 12 человек были госпитализированы в ЦРБ города Калининска. Один человек, водитель автобуса, отказался от госпитализации, состояние двоих пострадавших оценивается медиками как тяжёлое.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели одного человека в результате ДТП с участием четырёх автомобилей в Саратовской области.