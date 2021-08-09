Якутск, 9 августа, 2021, 05:12 — ИА Регнум. В Якутии огонь лесных пожаров подошёл близко к 14 населённым пунктам. Борьбу с возгораниями осложняет то, что сила ветра в регионе не уменьшается, сообщил 9 августа первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников.

89.mchs.gov.ru Лесной пожар

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«Лесопожарная обстановка в республике остаётся крайне сложной», — сказал он, пояснив, что за сутки в регионе возникло ещё 4 новых пожара.

Действует 156 возгораний, из них тушатся 72. На особом контроле находятся пожары возле сёл Сангар, Кальвица и Ситте Кобяйского района, Бясь-Кюель Горного района, Фрунзе, Кебекён, Харыялах — Намского района, Кырыкый, Хомустах, Далар, Дюллюкю — Верхневилюйского района, Ытык-Кюель Таттинского района, Кылыйы Усть-Алданского района и Ударник Томпонского района.

Как сообщало ИА REGNUM, огонь горящих лесов Якутии добрался до села Бясь-Кюэль Горного района республики. Там сгорел 31 дом и 12 хозяйственных построек. Эвакуированы 79 человек, в том числе 60 детей.