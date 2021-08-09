Якутск, 9 августа, 2021, 05:08 — ИА Регнум. Жители села Кальвицы Кобяйского улуса покинули свои дома из-за лесного пожара. Эвакуированы 60 человек, огонь находится в четырёх километрах от населённого пункта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 августа в оперативном штабе республики.

U.S. Department of Agriculture Лесной пожар

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Для тушения возгорания направлен вертолёт. С огнём также борются 47 человек и три трактора. Людей отселили из домов в превентивных целях.

Как сообщало ИА REGNUM, огонь горящих лесов Якутии добрался до села Бясь-Кюэль Горного района республики. Там сгорел 31 дом и 12 хозяйственных построек. Эвакуированы 79 человек, в том числе 60 детей.