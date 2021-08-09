Хабаровск, 9 августа, 2021, 04:35 — ИА Регнум. Жилой фонд Хабаровска готовят к отопительному сезону — паспорта готовности получили 892 объекта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 августа в пресс-службе городской мэрии.

Отопление

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Уже выполнена промывка систем отопления и подготовка теплопотребляющих систем в 3247 домах (92,3% от общего плана). Проведена замена стояков систем горячего водоснабжения и отопления протяженностью 7,461 тыс. погонных метров (121% от общего плана), подготовка 1851 теплового пункта (45% от плана).

Получены паспорта готовности на 892 дома (22,4% от общего плана, план — 3984). В 75 подъездах заменены системы отопления, межпанельные швы отремонтированы в 139 домах, восстановили 280 дверей. Кровельные работы выполнены на 288 домах. Также отремонтировали четыре печи и 22 насосных станций.

Как сообщало ИА REGNUM, две трети жилищного фонда Санкт-Петербурга подготовлено к новому отопительному сезону.