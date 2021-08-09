Южно-Сахалинск, 9 августа, 2021, 04:22 — ИА Регнум. На Сахалине за последние сутки вакцинировались от COVID-19 180 человек. За всё время прививочной кампании иммунизацию прошли уже 152 628 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

huntlh Вакцинация

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В области, по данным на 8 августа, «Спутником Лайт» вакцинировались 25 человек, которые ранее переболели COVID-19. Повторно прививку сделал 281 житель области.

За сутки привились ещё 16 иностранных граждан. За всё время на Сахалине вакцинировали уже 990 иностранцев.

По подсчётам специалистов, коллективный иммунитет среди населения региона достиг уже 48,96%. По плану необходимо привить ещё 44 448 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в стационарах лечатся от COVID-19 720 пациентов. По данным на 8 августа ещё 1192 жителя островного региона проходят лечение на дому.