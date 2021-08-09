Якутск, 9 августа, 2021, 04:29 — ИА Регнум. Огонь горящих лесов Якутии добрался до села Бясь-Кюэль Горного района республики. Там сгорел 31 дом и 12 хозяйственных построек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 августа в оперативном штабе республики.

Alexey Kudenko / Алексей Куденко Лесной пожар

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Ещё 225 домов в Бясь-Кюэле удалось сохранить. Из населённого пункта эвакуированы 79 человек, в том числе 60 детей. Людей разместят в селе Бердигестях, в спортивном зале, где подготовлены 300 раскладушек и 300 комплектов постельного белья. Детей, возможно, отправят в пионерский лагерь или в санаторий.

Как сообщало ИА REGNUM, в шести районах Якутии лесные пожары находятся на подступах к населенным пунктам. На особом контроле оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами находятся природные возгорания на территории населенных пунктов Бясь-Кюёль, Кюёрелях, Кептин, Магарас Горного, Кальвица, Ситте, Сангар — Кобяйского, Ытык Кюёль — Таттинского, Кырыкый, Хомустах — Верхневилюйского, Кылайы — Усть-Алданского, Ударник — Томпонского районов.