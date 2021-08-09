Владивосток, 9 августа, 2021, 04:23 — ИА Регнум. Владивосток готовится к первому Международному Тихоокеанскому театральному фестивалю, который пройдёт с 24 сентября по 9 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Alan Cleaver Театр

Читайте также: Фестиваль «Звёзды на Байкале» могут перенести на октябрь

В программе заявлены девять спектаклей разных жанров из восьми стран мира — Аргентины, Армении, Грузии, Испании, России, Швейцарии, Южной Кореи и Японии. Основными площадками фестиваля станут Приморская сцена Мариинского театра и краевая филармония.

Фестиваль пройдет в рамках программы по развитию театрального искусства на Дальнем Востоке. Инициатор программы — народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов. Идею масштабного проекта поддержал президент России Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, международный фестиваль академической музыки «Звёзды на Байкале» может быть перенесён на октябрь 2021 года из-за сложной эпидемиологической ситуации.