Варшава, , 04:18 — REGNUM Опасения за свою безопасность испытывает белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая вместе с семьёй находится в Польше. Об этом спортсменка рассказала 9 августа в интервью телеканалу NHK.

Кристина Тимановская FISUTV

Тимановская заявила, что у неё нет уверенности в своей безопасности и она вынуждена выходить на улицу только в сопровождении охраны. Спортсменка привела в качестве примера погибшего главу «Белорусского дома на Украине» Виталия Шишова.

Кроме того, Тимановская добавила, что готова поддержать своих соотечественников и продолжить спортивную карьеру. Спортсменка пояснила, что будет принимать участие в забегах и выражать таким образом поддержку журналистам, политзаключённым, спортсменам «и другим представителям белорусского народа».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) даст возможность предоставить показания по делу белорусской легкоатлетки Тимановской двум тренерам из Белоруссии.

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