Хабаровск, 9 августа, 2021, 04:01 — ИА Регнум. Власти Хабаровского края 9 августа поздравили жителей с Международным днём коренных народов мира — почти 23 тыс. представителей коренных малочисленных народов живут в регионе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Narodru.ru Коренные народы

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На Дальнем Востоке с давних времён живут нанайцы, негидальцы, нивхи, орочи, удэгейцы, ульчи, эвенки и эвены. Хабаровский край для них является исторической родиной.

«Коренные малочисленные народы бережно хранят традиции предков, на протяжении веков сохраняют уникальную самобытную культуру и память о своей древней и богатой истории. Многообразие языков, традиций и обычаев, в основе которых лежит рачительное отношении к окружающей среде, забота друг о друге — общее бесценное достояние, которым мы гордимся и дорожим», — сказано в поздравительном сообщении правительства Хабаровского края.

Отмечается, что власти региона уделяют и всегда будут уделять особое внимание решению вопросов жизнеобеспечения коренных малочисленных народов и работать над созданием благоприятной среды для достойной жизни аборигенного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, коренные жители Камчатки столкнулись с трудностями при оформлении заявок на вылов тихоокеанских лососей. Губернатор края Владимир Солодов поручил устранить правовую несправедливость.