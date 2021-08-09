Южно-Сахалинск, 9 августа, 2021, 03:57 — ИА Регнум. На Сахалине в стационарах лечатся от COVID-19 720 пациентов. По данным на 8 августа ещё 1192 жителя островного региона проходят лечение на дому, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Свободными в ковидных госпиталях остаются 415 коек.

За последние сутки на Сахалине не зарегистрировано смертельных случаев среди носителей коронавируса. Всего за время пандемии жертвами COVID-19 стали 159 человек.

За последние сутки в области выявили 104 новых случая заражения коронавирусом (днём ранее 106). За весь период пандемии инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 28 398 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала пандемии провели более 169 млн лабораторных исследований на наличие SARS-CoV-2.