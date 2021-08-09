Токио, 9 августа, 2021, 03:56 — ИА Регнум. Предписание об эвакуации получили в связи с приближением тайфуна «Лупит» 291,1 тыс. жителей Японии. Об этом 9 августа сообщает телеканал NHK.

NASA Johnson Space Center Тайфун

В настоящее время тайфун двигается из западных районов Японии на северо-восток страны. Предписание об эвакуации было направлено жителям префектур Хиросима, Симанэ, а также центральной Айти. Оно связано с возможным сходом оползней и возросшим риском наводнений в зоне воздействия тайфуна.

В то же время власти Японии отменили предписание об эвакуации для жителей юго-западных районов страны в связи с уходом тайфуна из этих регионов. Тайфун «Лупит» — девятый по счёту из образовавшихся в Тихом океане в текущем году. По данным метеорологов, скорость ветра в эпицентре стихии достигает 23 м/с с отдельными порывами до 35 м/с.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что восточно-китайская провинция Фуцзянь дважды попала в область воздействия тайфуна «Лупит».