Канберра, 9 августа, 2021, 03:44 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано сейсмологами в Тихом океане в районе острова Маккуори, принадлежащего Австралии. Об этом 9 августа сообщила геологическая служба США (USGS).

Zeml.info Землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился в 1577 км к юго-западу от города Блафф в Новой Зеландии (население около двух тыс. человек). Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров.

Угроза цунами объявлена не была. Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,1, которое произошло у берегов Греции.