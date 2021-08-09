Исламабад, 9 августа, 2021, 03:15 — ИА Регнум. Десять человек погибли, ещё шестеро были госпитализированы в результате ДТП в пакистанской провинции Пенджаб. Информацию об этом 9 августа передал телеканал Geo News.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По информации, полученной от полиции, авария произошла в городе Гуджранвала. Грузовик столкнулся с автофургоном с пассажирами, после этого произошёл взрыв газового баллона, который находился в задней части автомобиля.

На месте происшествия погибли девять человек, семерых пострадавших доставили в больницу. Одного из пострадавших спасти не удалось, состояние шестерых раненых оценивается врачами как критическое.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели пятерых подростков в результате ДТП в Новой Зеландии.