Мехико, 9 августа, 2021, 02:54 — ИА Регнум. Массовое убийство произошло в мексиканском штате Гуанахуато. Об этом 9 августа сообщает издание Sol de Irapuato.

Цитата из к/ф «Траффик». Реж. Стивен Содерберг. 2000. США В Мексике

Нападение на людей произошло в ночь с 7 на 8 августа в районе Санта-Мария. Неизвестные ворвались на вечеринку и убили семерых мужчин и одну женщину. Глава местного МВД Либия Гарсия дала обещание найти виновных. В настоящее время дело о массовом убийстве расследуется совместно с министерством общественной безопасности и прокуратурой штата.

Отмечается, что в районе Санта-Мария это не первый случай насилия с применением огнестрельного оружия. В ночь на 7 августа в муниципалитете Ирапуато неизвестные напали на магазин, торгующий спиртными напитками. В результате нападения погибли четверо мужчин, а три женщины были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Ранее ИА REGNUM сообщало об убийстве в Мексике журналиста Абраама Мендосы.