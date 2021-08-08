Москва, 9 августа, 2021, 02:29 — ИА Регнум. Инициативу России о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19 продолжают рассматривать в Германии. Об этом 8 августа заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью газете «Известия».

City-yaroslavl.ru Флаги России и Германии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

С инициативой о запуске консультаций по обоюдному признанию сертификатов о вакцинации от COVID-19 на национальном уровне к Германии обратилась Россия, это произошло весной 2021 года.

Нечаев отметил, что вопрос признания российских сертификатов от COVID-19 Германия увязывает с лицензированием российских препаратов к применению в рамках Евросоюза. Российский дипломат напомнил, что российская вакцина «Спутник V» на сегодняшний день является одной из самых безопасных и эффективных в мире, она одобрена в 70 странах мира и защищает от всех известных штаммов коронавирусной инфекции.

Дипломат выразил надежду на то, что здравый смысл в конце концов возобладает над политическими и конъюнктурными мотивами и российские сертификаты позволят гражданам без всяких препятствий выезжать на территорию Германии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол России в США заявил о кампании против российских вакцин на Западе.