Бишкек, , 02:03 — REGNUM Генеральная прокуратура Киргизии назвала подробности увольнения прокурора столицы республики Марсбека Кыдыкбаева и привлечения к строгой дисциплинарной ответственности целого ряда сотрудников прокуратуры Бишкека.

Увольнение Mil.ru

В ведомстве отмечают, что в ходе служебного расследования были выявлены противозаконные действия должностных лиц столичной прокуратуры, которые по указанию руководства необоснованно задержали и привлекли к уголовной ответственности главу строительной фирмы.

При этом сотрудники Бишкекской прокуратуры и их руководитель проигнорировали тот факт, что бизнесмен не допустил никаких правонарушений при получении разрешения на возведение жилого комплекса.

Только после вмешательства генеральной прокуратуры незаконное досудебное производство против руководителя строительной фирмы, подвергшегося давлению со стороны прокурорских работников, было прекращено.

ИА REGNUM напоминает, что Марсбек Кыдыкбаев проработал на посту прокурора столицы Киргизии чуть меньше полугода — он был назначен на эту должность 10 февраля 2021 года.

Ранее киргизстанские СМИ писали, что в 2012 году Кыдыкбаева уволили с поста прокурора города Токмака и задержали по подозрению в злоупотреблении должностным положением, незаконном использовании бюджетных денег и подделке документов.

Но впоследствии его освободили и восстановили в должности, на которой он проработал до февраля 2021 года, после чего был назначен на пост главы прокуратуры города Бишкека.