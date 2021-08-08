Элиста, 9 августа, 2021, 01:16 — ИА Регнум. В Калмыкии начали заниматься подготовкой сборной России по кикбоксингу к грядущему чемпионату мира в Италии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики.

Соревнования по кикбоксингу

Межсезонный летний тренировочный сбор для членов сборных команд России по кикбоксингу станет первым этапом подготовки к первенству планеты. В нём примут участие около 100 спортсменов.

«Отмечу этот год как символ того, что наша большая семья присоединилась к олимпийскому движению. Это говорит о том, что теперь кикбоксингу будут уделять больше внимания. Мы — большая мощная команда и обязательно добьёмся успеха», — считает глава Калмыкии Бату Хасиков.