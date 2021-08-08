Шахты, Ростовская область, 9 августа, 2021, 01:04 — ИА Регнум. В Ростовской области в результате аварии погибли две женщины, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД.

ДТП

ДТП случилось примерно в 7:00 мск 8 августа на пересечении проспекта Ленинского комсомола и переулка Сокольнического в Шахтах. Предположительно, водитель Renault Kaptur выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ 2140. В результате аварии тяжёлые травмы получили водитель и пассажирка отечественного автомобиля. Обе женщины скончались в больнице.

По факту ДТП проводится проверка.