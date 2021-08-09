9 августа 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 10:53 — REGNUM Оскорбительные комментарии в соцсетях в отношении украинской легкоатлетки Ярославы Магучих из-за совместных фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене стали поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 9 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Николай Пимоненко. Жертва фанатизма. 1899

"Этого следовало ожидать. Сейчас ещё и въезд закроют в страну и объявят врагом народа. Дружить с Россией — это сейчас не в тренде», — отмечает Иван И.

Многие пользователи пришли к выводу, что травля по такому поводу выглядит совершенно абсурдной, потому что спортсменка из Украины просто сфотографировалась со своей коллегой из России.

«Все, кто затравили украинку, — это полные дебилы или совершенно недалёкие люди! Спорт — это дружба и товарищество, либо же здоровое соперничество, но уж точно не долбанная политика!» — считает Демон Ж.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобное поведение очень в духе современных злобных украинцев, которые не переносят всё российское.

«Для украинцев это нормально. Что им остаётся, кроме того, чтобы травить всех, кто с гражданами России дружит, кто на русском языке говорит? У них больше ничего в жизни и не осталось. Только этим тешатся. Ну ещё могут мечтать, что Россия развалится и там станет хуже, чем у них, самой нищей страны в Европе», — написал Валерий Ф.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих (сс) filip bossuyt

Часть людей считает, что те, кто подверг травле украинскую спортсменку, на самом деле, ничего собой представляют.

«Затравили? Кто? Кучка сопливых почитателей фюрера, шестёрок на побегушках у олигархов? Не нужно сгущать краски», — отмечает Булат Ж.

Ряд пользователей указывает на то, что на Украине всё ещё очень много совершенно адекватных и миролюбивых граждан, для которых подобная травля — неприемлемое поведение.

«А я радовалась, когда побеждала Украина. И вообще, настоящие украинцы против вакханалии нынешней власти и всего безобразия, которое у них творится! А вот твари размножились там в большом количестве, поэтому настоящие украинцы испытывают стыд и позор за нынешнюю Украину! Поздравляю всех спортсменов, которые воплотили свою мечту на Олимпиаде-2021!» — пишет Марина П.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих с российской спортсменкой Марией Ласицкене Цитата из видео

Отдельные комментаторы отмечают, что Россия и Украина пребывают в войне, поэтому надо смотреть на вещи реально.

«Потому что они (украинцы) на войне! А мы в потребительском тумане. Я к тому, что нужно со всей серьёзностью к ним относиться и ждать чего угодно, а не переться в ушанке на укротрибуну и удивляться, почему тебя побили», — поделились своим мнением Николай Г.

Напомним, 7 августа в Facebook стали появляться оскорбительные комментарии в отношении украинской легкоатлетки Ярославы Магучих из-за совместных фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене.