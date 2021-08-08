Сальск, Ростовская область, 9 августа, 2021, 00:57 — ИА Регнум. В Ростовской области с почестями перезахоронили останки жертв нацистских палачей. Траурная церемония состоялась в Сальске у мемориала «Жертвам фашизма, расстрелянным в 1942—1943 гг.», сообщили ИА REGNUM в донском управлении СКР.

Перезахоронение. Советский монумент

Согласно архивным материалам, в период оккупации города (31 июля 1942 года — 21 января 1943 года) на территории сальского кирпичного завода находился фашистский концентрационный лагерь для военнопленных и мирных граждан. В ходе поисковых работ в карьере были обнаружены ранее неизвестные захоронения. На территории «расстрельных ям» подняты останки 60 человек. 16 из них принадлежат женщинам, 19 — детям в возрасте от 2 до 18 лет.

Память жертв нацистов собравшиеся почтили минутой молчания.