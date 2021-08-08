Москва, 9 августа, 2021, 00:52 — ИА Регнум. Более 30 самолётов и более 10 беспилотных аппаратов провели разведку в течение недели у границ России. Об этом 8 августа свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил РФ «Красная звезда».

stephenwd4h0 Граница

Согласно полученным данным, за неделю воздушную разведку у рубежей России провели 33 самолёта-разведчика иностранных государств и 11 беспилотных летательных аппаратов. Полёты контролировались с помощью российских радиолокационных систем.

Уточняется, что с целью недопущения нарушения государственной границы России в воздух дважды поднимались российские истребители, они сопровождали иностранные воздушные суда. Нарушений воздушного пространства РФ не совершалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о разведактивности у границ России.