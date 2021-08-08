Мартыновский район, Ростовская область, 9 августа, 2021, 00:41 — ИА Регнум. В Ростовской области суд рассмотрит дело о вырубке лесных насаждений в Мартыновском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

Деревья были вырублены летом 2020 года. Следователи полагают, что житель Ростовской области нанял бригаду, которая уничтожила более 85 деревьев на участке защитного лесного насаждения недалеко от посёлка Новомартыновский. Сумма ущерба превысила 7 млн рублей.

Материалы уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере направлены в суд.