Ростов-на-Дону, 9 августа, 2021, 00:32 — ИА Регнум. Результат матча «Химки» — «Ростов» (1:1), состоявшегося в рамках третьего тура чемпионата России по футболу, наставник жёлто-синих Юрий Сёмин назвал закономерным.

Fc-rostov.ru Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин

«Хороший первый тайм, в котором имели преимущество, владели мячом, вступали в борьбу после потерь. Это длилось около 40 минут. <…> Начало второго тайма было проведено не так, как надо. Сели в оборону, хотя нужно было продолжать действовать так же, как и в первой половине игры. <…> Наверное, ничья закономерна», — прокомментировал ничью Сёмин.

По одному голу на свой счёт записали нападающий Николай Комличенко («Ростов») и полузащитник Денис Глушаков («Химки»).

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