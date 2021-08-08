Ростов-на-Дону, 9 августа, 2021, 00:24 — ИА Регнум. Смертельная авария на автодороге Ростов — Волгодонск унесла жизни трёх человек, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД.

УГИБДД по Ростовской области На месте ДТП в Мартыновском районе Ростовской области

ДТП случилось в ночь на 8 августа в Мартыновском районе. Водитель LADA Vesta — житель Волгоградской области, предположительно, выехал на встречную полосу движения и столкнулся со встречными LADA Priora и ВАЗ 2112. В результате два автомобиля съехали в кювет. Машина ВАЗ 2112 загорелась. Шансов выжить у находившихся в салоне автомобиля водителя и двух пассажиров не было. Водитель LADA Vesta внесён в список пострадавших.

По факту аварии проводится проверка.